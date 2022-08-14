Названо еще одно последствие украинского конфликта для Европы

Меню европейцев значительно изменилось из-за спецоперации России на Украине. Они были вынуждены отказаться от многих привычных продуктов. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg.
По данным агентства, после начала военного конфликта в странах по всему миру выросли цены на энергоносители. Это привело к инфляции и рецессии.
В частности, значительно выросла цена стандартной продуктовой корзины, подорожали услуги ЖКХ.
Гражданам западных стран пришлось существенно сократить свои закупки продовольствия, отказаться от многих видов товаров ради спасения семейного бюджета.
Производители продуктов следят за ростом цен, пытаются найти разумный баланс. Но с наступлением зимнего периода регулировать стоимость товаров им станет намного сложнее.