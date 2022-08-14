Названо еще одно последствие украинского конфликта для Европы

Меню европейцев значительно изменилось из-за спецоперации России на Украине. Они были вынуждены отказаться от многих привычных продуктов. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg.

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По данным агентства, после начала военного конфликта в странах по всему миру выросли цены на энергоносители. Это привело к инфляции и рецессии.

В частности, значительно выросла цена стандартной продуктовой корзины, подорожали услуги ЖКХ.

Гражданам западных стран пришлось существенно сократить свои закупки продовольствия, отказаться от многих видов товаров ради спасения семейного бюджета.