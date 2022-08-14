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25 минут назад

СМИ: меню европейцев пострадало из-за конфликта на Украине

Илья Родин

Меню европейцев значительно изменилось из-за спецоперации России на Украине. Они были вынуждены отказаться от многих привычных продуктов. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg.

Названо еще одно последствие украинского конфликта для Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, после начала военного конфликта в странах по всему миру выросли цены на энергоносители. Это привело к инфляции и рецессии.

Немцев предупредили о шокирующих ценах на газ

В частности, значительно выросла цена стандартной продуктовой корзины, подорожали услуги ЖКХ.

Гражданам западных стран пришлось существенно сократить свои закупки продовольствия, отказаться от многих видов товаров ради спасения семейного бюджета.

Производители продуктов следят за ростом цен, пытаются найти разумный баланс. Но с наступлением зимнего периода регулировать стоимость товаров им станет намного сложнее.

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