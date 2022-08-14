Пресс-секретарь МЧС Армении Айк Восканян рассказал журналистам, что на крупной оптово-розничной ярмарке «Сурмалу» произошел взрыв. Есть пострадавшие, пишет портал «Новости-Армения».

По данным издания, после взрыва сразу же вспыхнул пожар. Возгорание тушат шесть пожарных расчетов.

Пользователи соцсетей рассказали, что в настоящее время горят фейерверки, сообщает Sputnik Армения.

В тушении принимают восемь расчетов пожарных. К выехавшим первоначально шести машинам позже присоединились еще две.