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20 минут назад

Правительство Финляндии обсудит во вторник визовую политику в отношении россиян

Илья Родин

Правительство Финляндии во вторник, 16 июня, проведет неофициальную вечернюю встречу. Во время мероприятия министры обсудят визовую политику в отношении граждан России. Об этом пишет YLE.

Отмечается, что в 2022 году количество выдаваемых шенгенских виз существенно снизилось.

По данным телеканала, правительство страны пока не сформировало определенную позицию по вопросам выдачи туристических виз россиянам.

Во время встречи члены правительства изучат варианты, предложенные ранее внешнеполитическим ведомством республики. Они направлены на то, чтобы тем или иным способом в рамках закона осложнить получение турвиз.

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В частности, особое внимание будет уделено предложению о выдаче виз в определенные дни, а не в течении всей недели. Этот вариант удобен еще и тем, что его легко реализовать в рамках законодательства Финляндии.

МИД Финляндии ранее предложил на рассмотрение шесть основных вариантов решения визовой проблемы.

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