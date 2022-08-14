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15 минут назад

Стало известно, что на стороне Киева воюют сирийские боевики

Илья Родин

Комвзвода нацбатальона «Кракен» Дмитрий Стрельников рассказал журналистам, что заметил сирийских боевиков в Харьковской области. Они были в составе подразделений теробороны. Об этом пишет РИА «Новости».

Стрельников пояснил, что был на задании в районе села Русская Лозовая в Харьковской области.

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Во время нахождения в регионе он обратил внимание на национальный состав местных подразделений территориальной обороны. Среди них было несколько сирийцев, они «бегали с автоматами».

Точное количество боевиков он не смог назвать, так как видел только тех, кто проходил мимо стоянки его отряда.

Ранее Стрельников раскритиковал качество подготовки украинских военнослужащих и выразил сомнение в победе Киева над Россией.

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