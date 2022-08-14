Стала известна цель визита в Москву министра торговли Афганистана

Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал о целях визита в Москву афганской делегации. Он пояснил, что глава Минпромторга Афганистана Нуриддин Азизи обсудит с российской стороной поставки продовольствия и энергоносителей. Об этом пишет РИА «Новости».

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По словам Жирнова, переговоры по закупкам зерна, нефти и других видов топлива, подсолнечного масла пройдут 15 августа.

После визита в Москву афганская делегация намеревается посетить Казань. Цель поездки - развитие связей между регионами, уточнил дипломат.

Агентство напомнило, что предварительные переговоры прошли на полях ПМЭФ. Кабул рассказал о планах приобретения у РФ 2 млн тонн пшеницы и 5 тыс. тонн нефти.

Ранее сообщалось, что приглашение на форум представителей нового правительства Афганистана свидетельствует о значительном интересе Москвы к эмирату в области торговых отношений.