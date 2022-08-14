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38 минут назад

«Ты следующая»: Роулинг пригрозили смертью после покушения на Рушди

Майк Габриелян

Автору «Гарри Поттера», писательнице Дж.К. Роулинг угрожают в Twitter смертью. Угроза поступила после того, как Роулинг выразила поддержку писателю Салману Рушди, раненому в Нью-Йорке. Поддержка соцсети не удалила комментарий с угрозой, заявив, что он «не нарушает правила» Twitter. Об этом сообщает Daily Mail.

«Ты следующая»: Роулинг пригрозили смертью после покушения на Рушди
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пятницу Роулинг прокомментировала в микроблоге покушение на Рушди:

«Ужасающие новости. Чувствую себя очень плохо сейчас. Пусть он будет в порядке».

После этого пользователь по имени Меер Асиф Азиз ответил ей: «Не волнуйся, ты следующая».

Роулинг написала в поддержку: «TwitterSupport есть шанс получить некоторую поддержку?» со скриншотом смертельной угрозы.

На это соцсеть ответила, что проверила ее жалобу и «не обнаружила нарушений правил Twitter».

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Писательница удивилась и привела выдержки из правил соцсети, где говорится, что недопустимы угрозы насилия против личности и пропаганда терроризма.

Ответа Роулинг не дождалась. Тогда она поблагодарила фанатов:

«Всем, кто отправляет сообщения поддержки - спасибо… Полиция уже осведомлена».

После чего последовали смайлики в виде сердца.

По сообщениям Daily Mail, Азиз является «исламистским экстремистом, восхваляющим напавшего на Рушди». Он также представлялся в соцсетях как студент, общественный, политический активист. Писал, что проживает в Карачи и родился в Пакистане в 1999 году.

Однако достоверно пока неизвестно, существует ли такой человек в реальности.

Нападение на Рушди произошло 12 августа в Нью-Йорке. Литератор должен был выступить с лекцией в университете. Преступник нанес ему около десяти ранений ножом. Писателя госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое.

Рушди – английский писатель индийского происхождения. Его провокационный роман «Сатанинские стихи» вызвал негодование и протесты мусульман по всему миру.

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