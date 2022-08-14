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8 минут назад

Командир взвода «Кракен» оценил шансы Киева победить российскую армию

Илья Родин

Комвзвода нацбатальона «Кракен» Дмитрий Стрельников рассказал о специфике своего подразделения. Кроме того, он выразил сомнение в победе Киева над российской армией. Об этом пишет РИА «Новости».

Комвзвода «Кракена» оценил шансы Киева победить российскую армию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стрельников рассказал о своем боевом пути. Он записался в тероборону, стоял на блокпосту. Затем был приписан к «военной структуре». В апреле получил нашивки нацбатальона «Кракен».

Названо условие прихода Киева к переговорам с Москвой

Комвзвода подчеркнул, что в его роте не было бойцов со спецподготовкой. По его словам, во время Курса молодого бойца им показали сборку-разборку автомата, заставили прыгать через препятствия. Пользоваться иностранным оружием их не обучали. После пяти дней КМБ солдат направили на передовую.

По его мнению, кадровые (профессиональные) военные намного лучше подготовлены, чем боевики его подразделения. Кроме того, моральная атмосфера в части была низкой, «воевать никто не хотел, рапорты писали».

«Мне кажется, у нас нет такой возможности - победить российскую армию», - отметил Стрельников.

Он рассказал также об обстоятельствах своего ранения. Во время продвижения к Белогоровке его взвод попал под обстрел. Комвзвода был ранен, потерял много крови и не мог идти дальше. Бойцы бросили его. Через двое суток его нашли российские военнослужащие и отправили в госпиталь.

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