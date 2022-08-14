Комвзвода «Кракена» оценил шансы Киева победить российскую армию

Комвзвода нацбатальона «Кракен» Дмитрий Стрельников рассказал о специфике своего подразделения. Кроме того, он выразил сомнение в победе Киева над российской армией. Об этом пишет РИА «Новости».

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Стрельников рассказал о своем боевом пути. Он записался в тероборону, стоял на блокпосту. Затем был приписан к «военной структуре». В апреле получил нашивки нацбатальона «Кракен».

Комвзвода подчеркнул, что в его роте не было бойцов со спецподготовкой. По его словам, во время Курса молодого бойца им показали сборку-разборку автомата, заставили прыгать через препятствия. Пользоваться иностранным оружием их не обучали. После пяти дней КМБ солдат направили на передовую.

По его мнению, кадровые (профессиональные) военные намного лучше подготовлены, чем боевики его подразделения. Кроме того, моральная атмосфера в части была низкой, «воевать никто не хотел, рапорты писали».

«Мне кажется, у нас нет такой возможности - победить российскую армию», - отметил Стрельников.