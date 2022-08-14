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20 минут назад

Президент Латвии призвал отбирать ВНЖ за поддержку России

Газета.Ru

Власти Латвии должны пересмотреть уже выданные визы и виды на жительство для тех иностранцев, которые поддерживают российскую военную спецоперацию на Украине, заявил латвийский президент Эгилс Левитс, передает Delfi. По его словам, такие граждане обязаны покинуть страну.

Президент Латвии призвал отбирать ВНЖ за поддержку России
Фото: ReutersReuters

«Торговля прошлых правительств видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче ВНЖ россиянам, за которой скрывались корыстные интересы «политических бизнесменов», создали риски для безопасности страны и способствовали «двуязычию» [на территории Латвии]», — добавил Левитс.

Как отметил президент Латвии, Россия якобы всегда угрожала своим соседям. Он также указал, что события, происходящие на территории Украины в данный момент, уже «были в Латвии».

«Латвии вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами-единомышленниками следует выдвинуть требование на европейском уровне о том, чтобы прекратить выдачу туристических виз гражданам России», — заключил Левитс.

Ранее сообщалось, что в Литве предложили лишать гражданства за поддержку России.

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