Президент Латвии призвал отбирать ВНЖ за поддержку России

Власти Латвии должны пересмотреть уже выданные визы и виды на жительство для тех иностранцев, которые поддерживают российскую военную спецоперацию на Украине, заявил латвийский президент Эгилс Левитс, передает Delfi. По его словам, такие граждане обязаны покинуть страну.

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«Торговля прошлых правительств видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче ВНЖ россиянам, за которой скрывались корыстные интересы «политических бизнесменов», создали риски для безопасности страны и способствовали «двуязычию» [на территории Латвии]», — добавил Левитс.

Как отметил президент Латвии, Россия якобы всегда угрожала своим соседям. Он также указал, что события, происходящие на территории Украины в данный момент, уже «были в Латвии».

«Латвии вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами-единомышленниками следует выдвинуть требование на европейском уровне о том, чтобы прекратить выдачу туристических виз гражданам России», — заключил Левитс.