Писателя Салмана Рушди отключили от аппарата ИВЛ

Снят с искусственной вентиляции легких и может разговаривать. Британский писатель Салман Рушди, на которого было совершено нападение в Нью-Йорке, приходит в себя, передает «МИР 24».

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Напавшему на скандально известного автора «Сатанинских стихов» предъявлено обвинение в покушении на убийство. 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар заключен под стражу без права выхода под залог. В пятницу вечером он атаковал Рушди перед началом его лекции в Нью-Йорке на глазах сотен людей.