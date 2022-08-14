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1 час назад

Писателя Салмана Рушди отключили от аппарата ИВЛ

Мир24

Снят с искусственной вентиляции легких и может разговаривать. Британский писатель Салман Рушди, на которого было совершено нападение в Нью-Йорке, приходит в себя, передает «МИР 24».

Писателя Салмана Рушди отключили от аппарата ИВЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напавшему на скандально известного автора «Сатанинских стихов» предъявлено обвинение в покушении на убийство. 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар заключен под стражу без права выхода под залог. В пятницу вечером он атаковал Рушди перед началом его лекции в Нью-Йорке на глазах сотен людей.

Салман Рушди – английский писатель индийского происхождения. В 80-х получил Букеровскую премию. А после вышел его самый известный и провокационный роман «Сатанинские стихи». Он вызвал негодование и протесты мусульман по всему миру. За голову Рушди даже была объявлена награда.

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