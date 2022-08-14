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18 минут назад

Конгресс заинтересовался возможным нанесением Трампом вреда нацбезопасности США

Елена Прошина

Председатели двух комитетов палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Кэролин Малони и Адам Шифф в срочном порядке запросили сведения о возможном нанесении экс-главой Белого дома Дональдом Трампом вреда национальной безопасности страны в результате хранения секретных документов в его имении во Флориде. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на письмо законодателей, которое адресовано директору нацразведки Аврил Хейнс.

Конгресс заинтересовался возможным нанесением Трампом вреда нацбезопасности США
Фото: ReutersReuters

Парламентарии призвали оценить возможный вред «немедленно» и провести срочный брифинг на эту тему.

Напомним, судебный орган дал разрешение на обследование всей территории имения Трампа Мар-а-Лаго, а в качестве аргументации называется статья Кодекса США «О сборе, передаче или утере данных оборонного характера», которой предполагается штраф или лишении свободы на срок до десяти лет.

Документ был утвержден 5 августа. Из описи следует, что среди прочего в поместье были изъяты совершенно секретные и иные документы, исчисляющиеся коробками, а также некие фотографии и заметки.

По данным СМИ, расследование, которое ведет ФБР, грозит Трампу тюремным сроком. В пресс-службе политика заявили, что найденные в Мар-а-Лаго документы ранее были рассекречены. Указывается на то, что не было необходимости их изымать, так как федералам достаточно было попросить бывшего президента отдать документы, на что он был готов пойти.

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