Конгресс заинтересовался возможным нанесением Трампом вреда нацбезопасности США

Председатели двух комитетов палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Кэролин Малони и Адам Шифф в срочном порядке запросили сведения о возможном нанесении экс-главой Белого дома Дональдом Трампом вреда национальной безопасности страны в результате хранения секретных документов в его имении во Флориде. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на письмо законодателей, которое адресовано директору нацразведки Аврил Хейнс.

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Парламентарии призвали оценить возможный вред «немедленно» и провести срочный брифинг на эту тему.

Напомним, судебный орган дал разрешение на обследование всей территории имения Трампа Мар-а-Лаго, а в качестве аргументации называется статья Кодекса США «О сборе, передаче или утере данных оборонного характера», которой предполагается штраф или лишении свободы на срок до десяти лет.

Документ был утвержден 5 августа. Из описи следует, что среди прочего в поместье были изъяты совершенно секретные и иные документы, исчисляющиеся коробками, а также некие фотографии и заметки.