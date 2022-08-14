Стало известно об изменении позиции Запада по Украине

«Запад на уровне журналистов, военных и политиков стал намекать Зеленскому, что вообще-то неплохо было бы заключить с Россией мир ценой уступки части территорий для того, чтобы сохранить всю остальную Украину как плацдарм для следующего броска против России, сохранить украинской режим. Но Зеленский не просто делает вид, что он этого не понимает, а он активно этому сопротивляется, обвиняет Запад в предательстве, требует дальнейшей поддержки и клянется, что если ему дадут достаточное количество техники, то он развернет наступление, ну если не до Камчатки, то минимум до Волги. В общем, не желает прислушиваться к разумным рекомендациям Запада. И ему стали намекать потихоньку, что он вообще не „эксклюзив“. Точно также Запад в свое время действовал с [экс-президентом Украины Виктором] Януковичем», — сказал Ищенко в еженедельном влоге на «Украина.ру».