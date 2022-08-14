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16 минут назад

Экс-конгрессмен США назвала главную цель Вашингтона на Украине

Елена Прошина

Вашингтон в ситуации с Украиной никогда не преследовали цели в виде защиты моральных ценностей и народа этой страны, сообщают «Известия» со ссылкой на бывшего американского конгрессмена Тулси Габбард.

Экс-конгрессмен США назвала главную цель Вашингтона на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, усилия Соединенных Штатов направлены на расширение НАТО, давление на Москву и развитие национального военно-промышленного комплекса США. Политик отметила, что речь о морали никогда не шла. По ее словам, все дело в смене режима в России и использовании ситуации вокруг Украины для расширения Североатлантического альянса.

США предрекли утрату контроля над миропорядком

Габбард также обратила внимание на заявление главы Белого дома Джозефа Байдена о намерении установить новый мировой порядок.

Ранее формулу о «мире, основанном на правилах», которая активно используется внешнеполитическим ведомством США и американской администрацией, разоблачил российский сенатор Алексей Пушков. По словам парламентария, она ратифицирует правила однополярного мира и при этом не прописана ни в одном международном документе.

Global Times со ссылкой на экспертов из Китая пишет, что американские сенаторы имеют большое количество акций основных оборонных компаний США. Так Вашингтон монетизирует поставки оружия Украине.

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