В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
59 минут назад

В Альпах обнаружили труп чемпионки мира по альпинизму

Lenta.ruиещё 1

Чемпионка мира по ски-альпинизму Адель Миллоз погибла на одном из склонов горного массива Монблан в Альпах. Об этом сообщает Corriere Della Sera.

В Альпах обнаружили труп чемпионки мира по альпинизму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, тело 26-летней спортсменки обнаружили французские спасатели. Рядом с ней находился труп инструктора по стандартному маршруту восхождения на пик Пэнь, с которым 26-летняя спортсменка тренировалась в горах. В французской полиции подчеркнули, что причиной гибели двух альпинистов не могли стать погодные условия или стихия.

Миллоз завоевала золото чемпионата мира по ски-альпинизму в спринте и индивидуальной гонке в 2017 году. Также в 2018 году она одержала победу на первенстве Европы. На счету спортсменки три чемпионских титула страны.

В 2019 году удар молнии убил 45-летнюю норвежскую бегунью во время трейлраннингового забега на высоте две тысячи метров над уровнем моря. Отмечалось, что забег был прерван из-за неблагоприятных метеоусловий, однако женщина находилась на отдаленном изолированном участке и не сумела повернуть обратно.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители