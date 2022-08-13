Минск пригрозил ответить Западу на конфискацию своего имущества

Если на Западе конфискуют собственность Белоруссии, Минск ответит зеркально. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

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«Если они [страны Запада] материализуют свои угрозы по конфискации, национализации и так далее — тут же мы это отзеркалим», — приводит слова министра РИА «Новости».

По его словам, у западных стран есть планы на этот счет, но пока никаких действий по конфискации имущества они не предпринимают. Соответственно, ответные действия не предпринимаются и в Белоруссии.

Тем не менее, по словам Головченко, со стороны Евросоюза есть определенное давление по отношению к белорусским предприятиям.

«Для санаториев — ограничение принимать белорусских граждан в силу визовых ограничений. Для калийного терминала — невозможность захода для отправки товара», — пояснил он.

Премьер-министр отметил, что в Белоруссии также есть компании, долями в которых обладают резиденты из западных стран. И уже наложен запрет на отчуждение этих долей — работать можно, но только на территории страны.