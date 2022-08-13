Джоан Роулинг получила угрозы убийством

Британские СМИ пишут, что писательница Джоан Роулинг начала получать угрозы убийством, после того как публично осудила нападение на своего коллегу Салмана Рушди.
По словам писательницы, после нападения на писателя она чувствует себя «ужасно». После этого пользователь Меер Асиф Азиз (Meer Asif Aziz) написал: «Не волнуйтесь, вы следующая».
Роулинг после этого сообщения призвала вмешаться службу поддержки Twitter, но пост Азиза пока не был удален.
Позднее Роулинг сообщила в своем официальном аккаунте, что обратилась в полицию, пишет Газета.ру.
Ранее сообщалось, что писатель Салман Рушди, на которого в Нью-Йорке было совершено нападение, находится в операционном блоке.