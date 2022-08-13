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14 минут назад

Джоан Роулинг получила угрозы убийством

Свободная прессаиещё 1

Британские СМИ пишут, что писательница Джоан Роулинг начала получать угрозы убийством, после того как публично осудила нападение на своего коллегу Салмана Рушди.

Джоан Роулинг получила угрозы убийством
Фото: ReutersReuters

По словам писательницы, после нападения на писателя она чувствует себя «ужасно». После этого пользователь Меер Асиф Азиз (Meer Asif Aziz) написал: «Не волнуйтесь, вы следующая».

Роулинг после этого сообщения призвала вмешаться службу поддержки Twitter, но пост Азиза пока не был удален.

Позднее Роулинг сообщила в своем официальном аккаунте, что обратилась в полицию, пишет Газета.ру.

Ранее сообщалось, что писатель Салман Рушди, на которого в Нью-Йорке было совершено нападение, находится в операционном блоке.

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