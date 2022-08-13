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19 минут назад

Названо условие прихода Киева к переговорам с Москвой

Lenta.ru

Украина придет к мирным переговорам с Россией только после соответствующего разрешения со стороны США и стран Европейского союза (ЕС). Такое предполагаемое условие назвал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Перминов. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru.

Названо условие прихода Киева к переговорам с Москвой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «полностью зависим от Америки и Европы» и не является самостоятельной фигурой в плане принятия политических решений.

«Все, что ему скажут, то и будет выполняться. Американцы сказали вполне откровенно, что будут воевать до последнего украинца. Зеленский 100 процентов выполняет эту команду, которую он получил из-за океана. Все его действия об этом говорят», — пояснил сенатор.

«Я вообще не понимал, за что Украина воюет»

Перминов также подчеркнул, что переговоры между Москвой и Киевом смогли бы сберечь жизни людей.

«Зеленскому давно надо было пойти на это, выполнить условия, которые выставляла Россия. Для Украины мирные переговоры — это спасенные жизни их людей. Это бы сэкономило им и страну, граждан, деньги», — отметил политик.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Киева в настоящее время отсутствуют какие-либо мотивы, чтобы возобновлять мирные переговоры с Москвой. По его мнению, такой диалог в текущих условиях будет означать «зафиксированное поражение» Украины и Европы.

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