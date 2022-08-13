Заправляющихся в России финнов обвинили в госизмене

Спецоперация России на Украине привела к расколу в финском обществе. Часть граждан считает, что поездки за топливом на российские бензоколонки - предательство и госизмена. Другие призывают не смешивать большую политику и экономику домохозяйств и просто принять эту практику как необходимость, пишет YLE.

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Отмечается, что финские таможенники не мешают гражданам страны, выезжающим за топливом, но на обратном пути тщательно досматривают все автомобили. В случае обнаружения канистр с бензином, автовладельцев «разворачивают на пункте пропуска».

По данным телеканала, многие «топливные» туристы имеют два гражданства, российское и финское, либо оформляют долгосрочную визу для поездок в Россию.

Собеседница YLE Сирпа Лауримо рассказала, что постоянно приезжает в соседнюю страну за бензином. Это позволяет ей экономить 240 евро ежемесячно.