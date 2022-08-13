В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
18 минут назад

Заправляющихся в России финнов обвинили в госизмене

Илья Родин

Спецоперация России на Украине привела к расколу в финском обществе. Часть граждан считает, что поездки за топливом на российские бензоколонки - предательство и госизмена. Другие призывают не смешивать большую политику и экономику домохозяйств и просто принять эту практику как необходимость, пишет YLE.

Заправляющихся в России финнов обвинили в госизмене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что финские таможенники не мешают гражданам страны, выезжающим за топливом, но на обратном пути тщательно досматривают все автомобили. В случае обнаружения канистр с бензином, автовладельцев «разворачивают на пункте пропуска».

По данным телеканала, многие «топливные» туристы имеют два гражданства, российское и финское, либо оформляют долгосрочную визу для поездок в Россию.

Финская пиццерия пожаловалась в посольство РФ на аферу

Собеседница YLE Сирпа Лауримо рассказала, что постоянно приезжает в соседнюю страну за бензином. Это позволяет ей экономить 240 евро ежемесячно.

Многие граждане Финляндии признают, что бензин в стране намного дороже, но не покупают топливо в России, так как не хотят «финансировать [президента РФ Владимира] Путина». Они предпочитают сокращать другие, менее значимые, расходы.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители