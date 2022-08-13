Заправляющихся в России финнов обвинили в госизмене

Спецоперация России на Украине привела к расколу в финском обществе. Часть граждан считает, что поездки за топливом на российские бензоколонки - предательство и госизмена. Другие призывают не смешивать большую политику и экономику домохозяйств и просто принять эту практику как необходимость, пишет YLE.
Отмечается, что финские таможенники не мешают гражданам страны, выезжающим за топливом, но на обратном пути тщательно досматривают все автомобили. В случае обнаружения канистр с бензином, автовладельцев «разворачивают на пункте пропуска».
По данным телеканала, многие «топливные» туристы имеют два гражданства, российское и финское, либо оформляют долгосрочную визу для поездок в Россию.
Собеседница YLE Сирпа Лауримо рассказала, что постоянно приезжает в соседнюю страну за бензином. Это позволяет ей экономить 240 евро ежемесячно.
Многие граждане Финляндии признают, что бензин в стране намного дороже, но не покупают топливо в России, так как не хотят «финансировать [президента РФ Владимира] Путина». Они предпочитают сокращать другие, менее значимые, расходы.