Госбюро расследований Украины (ГБР) обнаружило группу чиновников, которые в Запорожье зарабатывали по $55 000 в день за продажу пропусков на подконтрольную России территорию. К схеме были причастны как киевские, так и запорожские чиновники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Некоторые представители власти получали деньги за быстрое решение вопросов с выдачей пропусков для выезда.

«Государственное бюро расследований раскрыло масштабную схему незаконного обогащения в Запорожье. Ежедневный незаконный доход составлял 2 миллиона гривен», — сообщило Госбюро расследований.

С мая 2022 года украинские власти ввели в Запорожье пропускную систему для выезда на подконтрольную России территорию. Как выяснило ГБР, представители власти и правоохранители предлагали за взятку быстро решить вопрос с пропуском. Киевские правоохранители провели около 20 обысков по делу. В августе в Кремле предупредили о «демилитаризации» турецкого завода на Украине.