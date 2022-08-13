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13 минут назад

Украинские чиновники брали взятки за пропуски на подконтрольную России территорию

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Госбюро расследований Украины (ГБР) обнаружило группу чиновников, которые в Запорожье зарабатывали по $55 000 в день за продажу пропусков на подконтрольную России территорию. К схеме были причастны как киевские, так и запорожские чиновники.

На Украине раскрыли схему взяток за выезд в подконтрольные России районы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Некоторые представители власти получали деньги за быстрое решение вопросов с выдачей пропусков для выезда.

«Государственное бюро расследований раскрыло масштабную схему незаконного обогащения в Запорожье. Ежедневный незаконный доход составлял 2 миллиона гривен», — сообщило Госбюро расследований.

«Я вообще не понимал, за что Украина воюет»

С мая 2022 года украинские власти ввели в Запорожье пропускную систему для выезда на подконтрольную России территорию. Как выяснило ГБР, представители власти и правоохранители предлагали за взятку быстро решить вопрос с пропуском. Киевские правоохранители провели около 20 обысков по делу. В августе в Кремле предупредили о «демилитаризации» турецкого завода на Украине.

Ранее компания Baykar Makina согласилась построить там предприятие по производству беспилотников Bayraktar TB2.

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