«Можно добиваться проведения референдумов о независимости Техаса, Калифорнии, Юты, Нью-Мексико, Аризоны и Невады. Они не должны происходить под полным контролем Вашингтона. Всем известны махинации на выборах со стороны «демократов», приведшие к свержению законного президента Д.Трампа и замене его на невменяемого Д.Байдена», - написал Котенок.

Так он предложил ответить на заявление Белого дома, о непризнании возвращения ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей в состав России.

Котенок напомнил, что американцы «признали отрыв Косово и Метохии от материнской Сербии» в 2008 году и «аншлюс ГДР, совершенный ФРГ» в 1990 году без каких-либо референдумов. В тех случаях американцы не обращали внимания на международные нормы, а руководствовались «исключительно пользой для себя и своих прихлебателей из ЕС».