В Неваде и Техасе предложили провести референдумы о независимости

Российский журналист Юрий Котенок предложил провести референдумы о независимости 6 американских штатов. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Можно добиваться проведения референдумов о независимости Техаса, Калифорнии, Юты, Нью-Мексико, Аризоны и Невады. Они не должны происходить под полным контролем Вашингтона. Всем известны махинации на выборах со стороны «демократов», приведшие к свержению законного президента Д.Трампа и замене его на невменяемого Д.Байдена», - написал Котенок.
Так он предложил ответить на заявление Белого дома, о непризнании возвращения ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей в состав России.
Котенок напомнил, что американцы «признали отрыв Косово и Метохии от материнской Сербии» в 2008 году и «аншлюс ГДР, совершенный ФРГ» в 1990 году без каких-либо референдумов. В тех случаях американцы не обращали внимания на международные нормы, а руководствовались «исключительно пользой для себя и своих прихлебателей из ЕС».
Журналист считает, что Россия не имеет права «спускать американское хамство». Необходимы ответные шаги. Например, создание «Совета порабощенных США народов» и принятие Госдумой закона, требующего освобождение земель Мексики (ок. 50%), отнятых Вашингтоном в XIX веке.
«Помощь в контроле за честным волеизъявлением жителей Техаса и Калифорнии могут оказать совершенно непредвзятые страны, такие как Китай, Россия, Венесуэла, Куба и т.д. Демократия должна восторжествовать!» - написал Котенок.