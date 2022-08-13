Еще одна страна ЕС захотела сократить количество выдаваемых россиянам виз

Правительство Дании хотело бы сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз на фоне ситуации на Украине. Об этом в субботу сообщает газета Politiken.
По мнению министра по делам интеграции Коре Дюбвада, необходимо под эгидой ЕС найти общеевропейское решение.
"То, что предложила Эстония, разумно. Создать общеевропейский ответ. Понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда могут въехать россияне, то в принципе можно въехать и во всю Шенгенскую зону. Именно поэтому в рамках ЕС это нужно делать ", - прокомментировал он.
Министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд не исключает, что призыв президента Украины Владимира Зеленского к европейским странам закрыть свои границы для всех россиян может стать реальностью.
"Все предложения, касающиеся России, санкции и предложения, <...> ко всему этому мы открыты и готовы обсуждать с нашими европейскими и североамериканскими коллегами", - заявил он.
Между тем, по данным управления по делам иностранцев, за пять месяцев 2022 года в три раза больше россиян получили разрешение на въезд в королевство, чем за весь 2021 год. В интервью изданию Дюбвад выразил удивление такой статистикой.
"Это определенно вызывает удивление", - сказал он.
Если в 2021 году туристические визы получили 49 граждан РФ, то в 2022 году - 141. Такое соотношение чиновники объясняют тем, что в некоторые месяцы 2021 года въезд в Данию был закрыт из-за ковидных ограничений и визы просто-напросто не выдавались. "141 человек - это все же не великое нашествие, - считает Дюбвад. - Речь идет больше о принципе, нежели о том, что они (россияне) займут все места в летних домиках вдоль западного побережья".
Эстония с 18 августа перестанет впускать россиян с выданными ей шенгенскими визами. Как пояснил в четверг министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу, визы останутся действительными, однако к их обладателям будут применяться санкции, то есть въезд в Эстонию им будет запрещен. Предусмотрен ряд исключений: в частности, под санкции не подпадут сотрудники дипломатических представительств России в Эстонии и члены их семей, а также лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам ЕС. Кроме того, действие ограничений не будет распространяться на лиц, въезд которых в республику необходим по гуманитарным соображениям, на близких родственников граждан Эстонии и обладателей постоянного вида на жительство в республике.