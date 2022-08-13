Еще одна страна ЕС захотела сократить количество выдаваемых россиянам виз

Правительство Дании хотело бы сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз на фоне ситуации на Украине. Об этом в субботу сообщает газета Politiken.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По мнению министра по делам интеграции Коре Дюбвада, необходимо под эгидой ЕС найти общеевропейское решение.

Видео дня

"То, что предложила Эстония, разумно. Создать общеевропейский ответ. Понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда могут въехать россияне, то в принципе можно въехать и во всю Шенгенскую зону. Именно поэтому в рамках ЕС это нужно делать ", - прокомментировал он.

Министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд не исключает, что призыв президента Украины Владимира Зеленского к европейским странам закрыть свои границы для всех россиян может стать реальностью.

"Все предложения, касающиеся России, санкции и предложения, <...> ко всему этому мы открыты и готовы обсуждать с нашими европейскими и североамериканскими коллегами", - заявил он.

Между тем, по данным управления по делам иностранцев, за пять месяцев 2022 года в три раза больше россиян получили разрешение на въезд в королевство, чем за весь 2021 год. В интервью изданию Дюбвад выразил удивление такой статистикой.

"Это определенно вызывает удивление", - сказал он.

Если в 2021 году туристические визы получили 49 граждан РФ, то в 2022 году - 141. Такое соотношение чиновники объясняют тем, что в некоторые месяцы 2021 года въезд в Данию был закрыт из-за ковидных ограничений и визы просто-напросто не выдавались. "141 человек - это все же не великое нашествие, - считает Дюбвад. - Речь идет больше о принципе, нежели о том, что они (россияне) займут все места в летних домиках вдоль западного побережья".