Порошенко с бутылкой шампанского заметили в аэропорту Варшавы

Бывшего президента Украины Петра Порошенко, которому лишь с третьего раза удалось выехать из страны, журналисты заметили в аэропорту польского города Варшава. Видео с политиком опубликовал Telegram-канал «Украина Сейчас».

Судя по записи, экс-глава государства прогуливается по ВИП-терминалу с бутылкой алкоголя в руках, скорее всего, это шампанское. По информации СМИ, Порошенко в авиагавани сопровождала его жена Марина и охрана из трех человек.

Ранее, в июне, уехавшего в Роттердам бывшего украинского лидера засняли прогуливающимся в Лондоне. На размещенной в сети видеозаписи можно увидеть, как он идет по улице британской столицы в компании девушки. Журналисты предположили, что это дочь бывшего президента Украины Александра, которая в настоящее время учится в Лондоне.