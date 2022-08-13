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10 минут назад

Порошенко с бутылкой шампанского заметили в аэропорту Варшавы

Lenta.ru

Бывшего президента Украины Петра Порошенко, которому лишь с третьего раза удалось выехать из страны, журналисты заметили в аэропорту польского города Варшава. Видео с политиком опубликовал Telegram-канал «Украина Сейчас».

Судя по записи, экс-глава государства прогуливается по ВИП-терминалу с бутылкой алкоголя в руках, скорее всего, это шампанское. По информации СМИ, Порошенко в авиагавани сопровождала его жена Марина и охрана из трех человек.

Ранее, в июне, уехавшего в Роттердам бывшего украинского лидера засняли прогуливающимся в Лондоне. На размещенной в сети видеозаписи можно увидеть, как он идет по улице британской столицы в компании девушки. Журналисты предположили, что это дочь бывшего президента Украины Александра, которая в настоящее время учится в Лондоне.

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28 мая Петр Порошенко два раза за сутки пытался выехать из страны через пропускной пункт Рава-Русская Львовской таможни. По словам экс-президента, он направлялся в Роттердам для участия в Парламентской ассамблее НАТО. Покинуть Украину ему удалось лишь на третий раз, 30 мая.

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