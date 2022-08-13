Пьяные украинские дипломаты, устроившие тяжелое ДТП в Вене, и оставшиеся безнаказанными, вызвали ярость у австрийцев.

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Читатели австрийского издания Kronen Zeitung призвали прекратить помощь Киеву и наказать Зеленского.

Авария произошла накануне утром в центре Вены. Автомобиль украинских дипломатов врезался в машину, в которой ехали четыре туриста из Германии.

Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но впоследствии его удалось найти. Как выяснилось, водитель находился в нетрезвом состоянии. Он и его пассажиры оказались сотрудниками посольства Украины. У них дипломатический иммунитет и наказаны они не будут.

Читателей возмутил это факт. Они призвали к ответу киевские власти и персонально Зеленского.

«Если посольство Украины откажется снять иммунитет, помощь следует сразу прекратить». «Эти дипломаты тоже получают социальные льготы?» - пишут читатели.

Они считают, что дипломаты возвращались пьяными с ночной вечеринки.

«Что же они отмечали? Глупые поступки Евросоюза?» - задались вопросом читатели.

По их мнению, Украина Зеленского уже «реально раздражает» европейцев.