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28 минут назад

Австрийцы пришли в ярость из-за устроивших ДТП пьяных украинских дипломатов

Майк Габриелян

Пьяные украинские дипломаты, устроившие тяжелое ДТП в Вене, и оставшиеся безнаказанными, вызвали ярость у австрийцев.

Австрийцы пришли в ярость из-за устроивших ДТП пьяных украинских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Читатели австрийского издания Kronen Zeitung призвали прекратить помощь Киеву и наказать Зеленского.

Авария произошла накануне утром в центре Вены. Автомобиль украинских дипломатов врезался в машину, в которой ехали четыре туриста из Германии.

Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но впоследствии его удалось найти. Как выяснилось, водитель находился в нетрезвом состоянии. Он и его пассажиры оказались сотрудниками посольства Украины. У них дипломатический иммунитет и наказаны они не будут.

Читателей возмутил это факт. Они призвали к ответу киевские власти и персонально Зеленского.

«Если посольство Украины откажется снять иммунитет, помощь следует сразу прекратить». «Эти дипломаты тоже получают социальные льготы?» - пишут читатели.

Они считают, что дипломаты возвращались пьяными с ночной вечеринки.

«Что же они отмечали? Глупые поступки Евросоюза?» - задались вопросом читатели.

По их мнению, Украина Зеленского уже «реально раздражает» европейцев.

Ранее целый ряд западных СМИ вменил Зеленскому в вину нежелание сотрудничать, коррупцию на Украине, истощение армии, мобилизацию за счёт осуждённых за педофилию и пытки, а также ужасы, происходящие с этническими русскими.

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