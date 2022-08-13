Джо Байдена может коснуться «проклятие Текумзе»

Постоянные ошибки, падения, попытки пожать руку несуществующим людям президента США Джо Байдена воскрешают из небытия разнообразные мифы и легенды, в том числе, и поверье о «проклятии Текумзе». Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Отмечается, что Текумзе был вождем индейцев племени шауни. На протяжении многих лет он боролся за восстановление справедливости - возвращение неправедно полученных американцами земель.

Вождь потерпел неудачу в одном из боев, был тяжело ранен. Перед смертью проклял всех президентов США, которые получат бразды правления в год, заканчивающийся на ноль.

Предсмертное проклятие вождя «оказалось» действенным. Уильям Гаррисон (1840 год) умер от воспаления легких. В кабинете главы государства он пробыл всего несколько дней.

Президенты Авраам Линкольн (1860), Джеймс Гарфилд (1880), Уильям Мак-Кинли (1900), Джон Кеннеди (1960) были застрелены. Уоррен Гардинг (1920) и Франклин Делано Рузвельт (1940) внезапно скончались.

По данным издания, пожелания индейских вождей и шаманов теряли силу после «седьмого колена». Но все же неприятные случаи происходили и во времена последующих руководителей. Рональд Рейган (1980) был ранен, Джордж Буш-младший (2000) едва не погиб, поперхнувшись соленым печеньем.