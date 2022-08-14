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6 минут назад

В Эстонии сравнили электричество с «предметом роскоши»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Необходимо снизить цену на электроэнергию в Эстонии, заявил кандидат на пост председателя Центристской партии Эстонии, руководитель Тартуского округа Яан Тоотс.

В Эстонии сравнили электричество с «предметом роскоши»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тоотс заявил, что «электричество не должно быть предметом роскоши». Он призвал «предпринять конкретные шаги, чтобы сделать доступную электроэнергию, произведенную в Эстонии». Для этого, по его мнению, следует отказаться от энергообмена и начать пользоваться внутренними источниками энергии. Тоотс заявил, что электроэнергия в Эстонии должна быть как минимум на 1% дешевле, чем в Латвии и Финляндии, передает РЕН ТВ со ссылкой на ERR.

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В июле глава энергетического гиганта Эстонии Eesi Energia Хандо Суттер в письме в министерство экономики предупредил, что потребность в природном газе в регионе Финляндии и Прибалтики, которая составляет в энергетическом эквиваленте около 60 тераватт-часов, обеспечена в объеме не более 39 тераватт-часов. Однако большинство эстонцев заявили, что готовы платить высокие цены, лишь бы достичь «энергетической независимости» от России.

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