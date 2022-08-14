В Эстонии сравнили электричество с «предметом роскоши»

Тоотс заявил, что «электричество не должно быть предметом роскоши». Он призвал «предпринять конкретные шаги, чтобы сделать доступную электроэнергию, произведенную в Эстонии». Для этого, по его мнению, следует отказаться от энергообмена и начать пользоваться внутренними источниками энергии. Тоотс заявил, что электроэнергия в Эстонии должна быть как минимум на 1% дешевле, чем в Латвии и Финляндии, передает РЕН ТВ со ссылкой на ERR.