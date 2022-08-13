Бывший помощник Дональда Трампа Гаррет Зиглер опубликовал в своих аккаунтах на Truth Social и Telegram личные данные агентов ФБР, подписавших ордер на обыск поместья экс-президента США во Флориде. Об этом пишет издание The Daily Beast.

Отмечается, что Зиглер также опубликовал некоторые данные о семьях федеральных агентов и попытался организовать их травлю с помощью сторонников Трампа.

«Надеюсь, он не выспится до конца 2022 года», — написал Зиглер в Truth Social, комментируя публикацию фотографии одного из предполагаемых сотрудников ФБР, который мог подписать ордер на обыск Мар-а-Лаго.

Вскоре администрация Truth Social удалила пост Зиглера, в котором он разместил личные данные агентов ФБР. В Telegram-аккаунте Зиглера эта информация все еще размещена.