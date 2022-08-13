Горный паводок смыл туристов в Китае

Резкий подъем уровня воды произошел на горной реке в туристическом месте вблизи города Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай), в результате чего отдыхающих там людей смыло потоком воды. Как передает в субботу информационный портал "Чжунго синьвэньван", число погибших и пропавших без вести устанавливается.

Фото: Reuters Reuters

По данным портала, резкий паводок зафиксирован в субботу во второй половине дня на горной речке в районе ландшафтного парка Лунцаогоу вблизи Чэнду. Уровень воды в реке резко поднялся, потоки воды смыли установленные в зоне отдыха несколько палаточных городков и кемпингов.

На размещенных в сети роликах видно, как люди в панике пытаются удержаться на высоких камнях и деревьях, некоторых из них уносит водой.