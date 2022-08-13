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24 минуты назад

Горный паводок смыл туристов в Китае, число жертв и пропавших без вести устанавливается

ТАСС

Резкий подъем уровня воды произошел на горной реке в туристическом месте вблизи города Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай), в результате чего отдыхающих там людей смыло потоком воды. Как передает в субботу информационный портал "Чжунго синьвэньван", число погибших и пропавших без вести устанавливается.

Горный паводок смыл туристов в Китае
Фото: ReutersReuters

По данным портала, резкий паводок зафиксирован в субботу во второй половине дня на горной речке в районе ландшафтного парка Лунцаогоу вблизи Чэнду. Уровень воды в реке резко поднялся, потоки воды смыли установленные в зоне отдыха несколько палаточных городков и кемпингов.

На размещенных в сети роликах видно, как люди в панике пытаются удержаться на высоких камнях и деревьях, некоторых из них уносит водой.

К месту происшествия направлено восемь отрядов спасателей. Портал также отмечает, что в ближайшие часы в этом районе ожидаются сильные осадки

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