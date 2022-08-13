Экс-конгрессвумен США назвала цели Байдена в конфликте на Украине

Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард заявила, что президент США Джо Байден хочет устроить в России госпереворот. Это нужно ему для нового мирового порядка, усиления НАТО и удовлетворения аппетитов ВПК США.

Такое заявление американский политик, выступая в роли телеведущей, сделала на телеканале Fox News.

Габбард в вечернем шоу заменила Такера Карлсона. Она проанализировала кризис на Украине и сказала, что Джо Байден стремится любыми способами взорвать обстановку в России и довести ее до государственного переворота.

Именно этой цели служат санкции, а также постоянная эскалация украинского конфликта со стороны Белого дома.

«Несмотря на все лекции и крокодиловы слезы демократов, они никогда не заботились о морали. Дело не в народе Украины или защите демократии. Дело в желании сменить режим в России и использовать войну для усиления НАТО и насыщения военно-промышленного комплекса», - сказала Габбард.

По ее словам, Джо Байден стремится, чтобы США возглавили «новый мировой порядок» И он будет пытаться сделать все для этого.

«Даже если это будет означать, что мы все окажемся на краю ядерной катастрофы», - подытожила Габбард.