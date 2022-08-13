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32 минуты назад

Жители Финляндии посоветовали Эстонии создать армию, а не мечтать о «Балтийском море НАТО»

Газета.Ru

Читатели портала Iltalehti отреагировали на заявления министра обороны Эстонии Ханно Певкура о возможности превращения Балтики во «внутреннее море НАТО» и закрытия Финского залива для российского флота.

В Финляндии ответили Эстонии на предложение закрыть Финский залив для кораблей РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Эстонии не нужно сначала создать собственную армию?» — спросил Ervasti.

«Эстония и Финляндия слишком сильно верят в статью НАТО о взаимовыручке. Ее даже не проверяли в реальных условиях. Так что давайте забудем обо всем этом. Вот и все», — предложил pass_menp.

«Финляндия и Эстония? Наверное, скорее Финляндия и НАТО. У самой Эстонии ничего нет», — напомнил MattiAalto.

«Это начинает выглядеть тревожно. В России уже простые люди говорят о нашей русофобии. Нас втянули в конфликт, в котором мы ни в коем случае не должны участвовать и разжигать новые разногласия», — заявил Harri_Kivel.

Накануне Певкур заявлял, что дальность полета эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива, поэтому страны интегрируют свои ракетные комплексы береговой обороны. Политик отметил, что это решение позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей.

5 июля министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто и глава МИД Швеции Анн Линде и послы 30 стран — членов НАТО подписали протоколы о вступлении двух скандинавских государств в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире организации.

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