Талибы* открыли огонь из-за демонстрации женщин в Кабуле

В субботу афганские власти жестоко разогнали женский митинг в Кабуле. Западные агентства передают, что местные силовики избивали манифестанток и журналистов, а также стреляли в воздух. Это произошло за два дня до 15 августа - первой годовщины прихода «Талибана»* к власти.

По данным AFP, около 40 женщин, скандируя «Хлеба, работы и свободы!», прошли маршем перед зданием министерства образования в Кабуле.

Протестующие несли транспаранты «15 августа — черный день», «Правосудие, правосудие! Нам надоело невежество».

Они требовали права на работу и участие в политической жизни. Многие женщины не скрывали лица.

Затем силовики разогнали их выстрелами в воздух, сообщает корреспондент AFP.

По его данным, некоторые женщины и даже журналисты, освещавшие протест — первый женский митинг за последние месяцы — также были избиты представителями «Талибана»*.

«Захватив власть, талибы пообещали более мягкую версию жесткого исламистского правления, характерного для их первого пребывания у власти с 1996 по 2001 год. Но многие ограничения уже введены», - сообщает AFP.

По данным агентства, десятки тысяч девочек были исключены из средних школ, а женщинам запретили возвращаться на многие государственные должности.

Женщинам также запрещено длительно путешествовать в одиночку, они могут посещать столичные скверы и парки только в специальные дни.

В мае глава движения «Талибан»* приказал женщинам полностью закрывать фигуру и лицо в общественных местах. В идеале это должна быть паранджа.