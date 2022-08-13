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1 час назад

Финская пиццерия обратилась в посольство РФ из-за сбора денег с русских

News.ru

Владельцы ресторана в Хельсинки Napule Pizzeria Napoletana опровергли информацию о сборе дополнительной платы с русских, их сообщение было опубликовано в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Они заявили, что не терпят дискриминацию в любых ее проявлениях и соответственно не могли так поступить. Также владельцы ресторана сообщили, что подали заявление в полицию и обратились в посольство России с требованием дать объяснения.

Финская пиццерия пожаловалась в посольство РФ на аферу
Фото: ReutersReuters

Чек не от Napule, и мы гарантируем, что наш ресторан не терпит расизма, ксенофобии или любого другого вида дискриминации, и ни при каких обстоятельствах мы не будем взимать деньги на основе этих очень вредных и опасных моделей мышления. Заявление о возбуждении уголовного дела было подано в полицию, и мы связались с посольством России по этому поводу, так что они также знают неясную предысторию квитанции, — говорится в сообщении пиццерии.

Для доказательства своей непричастности сотрудники ресторана предложили сравнить фото реального чека из пиццерии и опубликованного ранее — на них отчетливо видно, что шрифты и последовательность знаков использованы разные. В ресторане уверены, что подобная афера была сделана с целью опорочить репутацию пиццерии. Несмотря на это они не смогли выяснить происхождение публикации.

Ранее в Сети стала распространяться фотография чека из ресторана Napule Pizzeria Napoletana, на котором была выбита позиция Venäläinen, mene kotiin (Русский, иди домой). За эту позицию человек должен был заплатить €5.

Ранее экс-посол США Майкл Макфол предложил брать с российских туристов налог в качестве компенсации за действия на Украине. Согласно инициативе бывшего посла, средства, полученные от сбора налогов с россиян, должны быть преданы в Фонд реконструкции Украины.

Политолог Сергей Наумов объяснил, что подобное заявление говорит о глубокой обиде из-за безуспешности антироссийских санкций. По его словам, граждане Европы могут замерзнуть этой зимой, а введение новых ограничений для жителей РФ им не поможет.

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