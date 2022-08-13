Трампу грозит длительное тюремное заключение

Эксперты тщательно проанализировали ордер на обыск имения бывшего президента США Дональда Трампа, а также приложения к нему. Выяснилось, что в нем упоминаются законы, предусматривающие многолетнее тюремное заключение. Об этом пишет CNBC.

Отмечается, что в настоящее время Трампу не предъявлены обвинения, и неизвестно, будут ли предъявлены вообще. Его адвокаты утверждают, что нет состава преступления. Все документы якобы были рассекречены несколько лет назад, до окончания срока его полномочий.

По данным телеканала, Трампа могут обвинить в нарушении нескольких федеральных законов. С учетом того, что юридическая практика США предусматривает сложение сроков заключения, только по ним Трампу грозит до 33 лет тюрьмы. Также согласно одному из законов, бывший президент США может лишиться права занимать государственные должности.

Эксперты подчеркнули, что расследование против Трампа создает интересный прецедент в судебной практике. Кроме того, если против бывшего президента все же будут выдвинуты серьезные обвинения, суду не удастся договориться с ним, то следствие превратится в своего рода блокбастер.