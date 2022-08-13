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43 минуты назад

Украинских дипломатов задержали за «пьяное буйство» в Вене

Деловая газета "Взгляд"

Украинских дипломатов, которые в состоянии опьянения устроили ДТП в центре Вены, выехав на встречную полосу и врезавшись в другое авто, задержали, пишет австрийская газета Kronen Zeitung.

Украинских дипломатов задержали за «пьяное буйство» в Вене
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

После прибытия полиции виновники аварии попытались скрыться. По словам очевидцев, водитель и пассажир поменялись местами, сообщает Telegram-канал RT.

В ходе погони нарушителей задержали, от теста на алкоголь водитель отказался. У пассажира, который, как уверяют свидетели, изначально находился за рулем, результат алкотестера показал 2,32 промилле.

«Если посольство Украины в Вене не снимет дипломатическую неприкосновенность с подозреваемых по собственному желанию, пьяное буйство останется юридически безнаказанным», – пишет издание.

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