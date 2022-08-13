В США предсказали расплату Западу за поддержку Зеленского

Запад должен выработать новую стратегию поведения в украинском кризисе. Чтобы избежать «истощения» ему необходимо прибегнуть к посредничеству между РФ и Украиной. Москва должна «признать суверенитет Украины», а Киев – признать, что он «утратил контроль де-факто, если не де-юре, над частями восточной и южной Украины». Об этом в статье для журнала The National Interest заявил аналитик Джеральд Хайман.
Автор отмечает, что западная поддержка Киева не может продолжаться вечно: «война сказывается не только на украинцах, но и на союзниках». Перед ЕС и США встал вопрос о целесообразности поддержки Владимира Зеленского.
«Зеленский ясно дал понять, что Украина будет требовать от своих партнеров 5 миллиардов долларов в месяц, первоначальная оценка теперь удвоена, и это - на неопределенное будущее. Но бессрочная уступчивость Запада маловероятна», - пишет Хайман.
По его словам, по мере затягивания войны все больше граждан и политиков на Западе начнут сомневаться в подобных «инвестициях».
«Страны-союзники движутся к рецессии и уже страдают от высоких темпов инфляции. Им бросают вызов изменение климата, жара, пожары, засуха, социальные требования их собственных граждан, кризисы в других частях мира (особенно в Африке), высокие уровни налогов и инфляции, а также политическая поломки дома», - перечисляет проблемы аналитик.
Кроме того, в ранее едином политическом фронте в США «уже образуются трещины». Некоторые республиканцы, пока еще находящиеся в меньшинстве, теперь «дезертируют и выступают против продолжения безграничного финансирования и поставок для Украины».
Они не хотят тратить астрономические суммы на вооружение Киева.
Одновременно немецкие правые и левые партии показывают несогласие с курсом канцлера Шольца, а французский президент Эммануэль Макрон «выступает против «унижения России». По его словам, сама география и история Европы «требуют компромисса» с Москвой.
Все это означает, что Киев «не сможет продолжать в том же духе». Поэтому именно Запад должен подтолкнуть Зеленского к переговорам и стать посредником в споре. И это - «вопрос политической воли как Москвы, так и Киева».
«Союзники по НАТО должны начать активно — хотя, возможно, и не публично — настаивать именно на таком опосредованном решении, при котором Москва признала бы суверенитет Украины, а Киев признал бы, что, по крайней мере временно, он утратил контроль де-факто, если не де-юре, над частями восточной и южной Украины», - пишет Хайман.
Он добавляет, что альтернативой станет «непрекращающаяся, затяжная, изматывающая война на истощение», гибель людей, неопределенность результатов, деградация экономики, вынужденное переселение и «душераздирающие сцены личного и семейного опустошения».