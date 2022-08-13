В США предсказали расплату Западу за поддержку Зеленского

Запад должен выработать новую стратегию поведения в украинском кризисе. Чтобы избежать «истощения» ему необходимо прибегнуть к посредничеству между РФ и Украиной. Москва должна «признать суверенитет Украины», а Киев – признать, что он «утратил контроль де-факто, если не де-юре, над частями восточной и южной Украины». Об этом в статье для журнала The National Interest заявил аналитик Джеральд Хайман.

Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /

Автор отмечает, что западная поддержка Киева не может продолжаться вечно: «война сказывается не только на украинцах, но и на союзниках». Перед ЕС и США встал вопрос о целесообразности поддержки Владимира Зеленского.

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«Зеленский ясно дал понять, что Украина будет требовать от своих партнеров 5 миллиардов долларов в месяц, первоначальная оценка теперь удвоена, и это - на неопределенное будущее. Но бессрочная уступчивость Запада маловероятна», - пишет Хайман.

По его словам, по мере затягивания войны все больше граждан и политиков на Западе начнут сомневаться в подобных «инвестициях».

«Страны-союзники движутся к рецессии и уже страдают от высоких темпов инфляции. Им бросают вызов изменение климата, жара, пожары, засуха, социальные требования их собственных граждан, кризисы в других частях мира (особенно в Африке), высокие уровни налогов и инфляции, а также политическая поломки дома», - перечисляет проблемы аналитик.

Кроме того, в ранее едином политическом фронте в США «уже образуются трещины». Некоторые республиканцы, пока еще находящиеся в меньшинстве, теперь «дезертируют и выступают против продолжения безграничного финансирования и поставок для Украины».

Они не хотят тратить астрономические суммы на вооружение Киева.

Одновременно немецкие правые и левые партии показывают несогласие с курсом канцлера Шольца, а французский президент Эммануэль Макрон «выступает против «унижения России». По его словам, сама география и история Европы «требуют компромисса» с Москвой.

Все это означает, что Киев «не сможет продолжать в том же духе». Поэтому именно Запад должен подтолкнуть Зеленского к переговорам и стать посредником в споре. И это - «вопрос политической воли как Москвы, так и Киева».

«Союзники по НАТО должны начать активно — хотя, возможно, и не публично — настаивать именно на таком опосредованном решении, при котором Москва признала бы суверенитет Украины, а Киев признал бы, что, по крайней мере временно, он утратил контроль де-факто, если не де-юре, над частями восточной и южной Украины», - пишет Хайман.