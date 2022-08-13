Литва отреагировала на решение Эстонии по ограничению въезда для россиян

Ограничения на въезд в страны Евросоюза граждан РФ будут эффективнее, если они будут утверждены на уровне сообщества. Такую позицию Вильнюса высказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщило в субботу агентство BNS.

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"Литва последовательно выступает за применение санкций к странам, использующим [на международной арене] агрессивные действия, и придерживается позиции, что вводимые для них ограничения эффективнее, если действуют на уровне ЕС", - приводятся в сообщении его слова.

Так глава МИД откликнулся на вступающее 18 августа в силу решение Эстонии перестать впускать в страну россиян с выданными эстонскими консульскими учреждениями шенгенскими визами и аналогичные запретительные меры ряда других стран - членов ЕС.

"По оценкам наших инстанций, по своей сути решение Эстонии очень похоже на те ограничения, которые применяет Литва", - сказал он.