Раскрыта дата возможной встречи Байдена и Эрдогана

«Переговоры о покупке Турцией F-16 у США ведутся уже некоторое время. Этот вопрос будет на столе в ходе возможной встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Байдена во время саммита ООН, который пройдет в Нью-Йорке в следующем месяце», — сообщается в материале.