Политолог: США поразила «историческая амнезия»

США больны «исторической амнезией», которая была вызвана многолетней глупостью в стратегической и политической сферах. К такому выводу пришел политолог Харлан Ульман в статье для издания The Hill, сообщает РИА Новости.

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По его словам, даже пандемия COVID-19 не так опасна, как «историческая амнезия», которой подверглись Соединенные Штаты. Ульман указал, что это заболевание не поддается лечению, крайне заразна и может передаваться из поколения в поколение.

Ульман напомнил, что 58 лет назад США вступили в войну, обвинив Вьетнам в нападении на американский эсминец в международных водах Тонкинского залива. Автор статьи пишет, что корабль при этом не пострадал, жертв среди членов экипажа не было. Конгресс США отреагировал быстро на фоне холодной войны с СССР и неудачи в Карибском кризисе два года назад.

Ульман обвинил власти США в принципе «стреляй, потом возьми наизготовку, потом найди цель». Он выразил уверенность, что нынешнее руководство страны действует по тому же принципу. Автор также обратил внимание на то, что тезис «демократия против автократии» был реализован с долей лицемерия, так как многие союзники США в Персидском заливе носят королевские титулы, а некоторые члены НАТО не признают принципов либеральной демократии.

Политолог заметил, что многие страны, включая Россию и Китай, более не согласны следовать за Западом, так как помнят его прошлые попытки колонизации и наблюдают за падением престижа и влияния США. Мир ищет новые системы международных отношений, так как старая больше не внушает ему доверия, пишет Ульман.

Автор задался вопросом, можно ли излечить «историческую амнезию» США. Он выразил уверенность, что «ген глупости» в стратегической и политической ДНК государства — одна из причин сложившейся ситуации. По его словам, политическое руководство США из раза в раз совершает одни и те же ошибки, тут же забывает их и ничему не учится.