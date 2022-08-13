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37 минут назад

В Северной Корее отменен масочный режим

Газета.Ru

Требование о ношении масок и соблюдении социальной дистанции, введенное в связи с пандемией коронавируса, отменено в КНДР после заявления лидера страны Ким Чен Ына о победе над вирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.

В Северной Корее отменен масочный режим
Фото: Cha Song Ho/APCha Song Ho/AP

В публикации отмечается, что вместе с тем эти меры предосторожности остаются в силе в приграничных регионах страны. Также маски рекомендуется носить в случае появления симптомов заболевания. Граждан Северной Кореи также призвали проявлять бдительность при обнаружении "инородных вещей".

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон пригрозила уничтожением властей Южной Кореи, если последние попытаются занести в КНДР COVID-19. До этого руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын на заседании, посвященном противоэпидемическим мерам, сообщил о победе над коронавирусной инфекцией в КНДР.

Впервые сообщения о COVID-19 появились в Северной Корее 12 мая 2022 года. Тогда суточный прирост достиг максимального уровня (392 920) 15 мая, после этого показатель постепенно снижался до 30 июля. Сообщалось о смерти 74 пациентов, а общее число заболевших превысило 4,77 млн человек, из них 99,99% поправились.

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