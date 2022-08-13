Генсек ООН прокомментировал нападение на писателя Салмана Рушди

Генсек ООН Антониу Гутерреш был потрясен, когда узнал о нападении на писателя Салмана Рушди. Генеральный секретарь организации пожелал ему скорейшего выздоровления. Об этом сказано в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

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«Насилие ни в коем случае не может быть ответом на слова, сказанные или написанные кем-то в осуществление им свободы убеждений и их выражения. Он желает скорейшего выздоровления господину Рушди», - отметил Дюжаррик, передает РИА Новости.

Напомним, в пятницу, 12 августа, на Рушди напали на сцене института перед его выступлением в штате Нью-Йорк. Позже подозреваемый был задержан.

Правоохранительные органы штата Нью-Йорк сообщили, что нападение на писателя совершил 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. В полиции отметили, что к расследованию нападения подключилось ФБР.

Позже газета New York Times, ссылаясь на агента писателя, сообщила, что британский писатель индийского происхождения находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Мужчина не может говорить и, скорее всего, лишится одного глаза. Помимо этого, уточнялось, что у Салмана серьезно повреждена печень после нескольких ножевых ранений.