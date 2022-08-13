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23 минуты назад

Лиз Трасс привела британцев в ужас

Елена Прошина

Читатели британской газеты The Guardian бурно отреагировали на статью о кандидате на пост премьер-министра Великобритании, главе МИД страны Лизе Трасс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию.

Лиз Трасс привела британцев в ужас
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор материала Габи Хинслифф пишет, что Трасс — «холодный стратег и грозный переговорщик», она способна менять свое мнение в мгновение ока, как только оно перестало приносить выгоду. Хинслифф напомнила, что Трасс была категорически против выхода Великобритании из Европейского союза, однако после укрепления позиций Бориса Джонсона резко переметнулась на его сторону.

Хинслифф подчеркнула, что Трасс не единожды отказывалась от непопулярных позиций, даже если ее новое высказывание противоречило старым. При этом автор публикации отметила, что в этот раз у главы МИД Великобритании будет мало «пространства для маневра». Хинслифф считает, что у Трасс есть все шансы стать премьер-министром страны и нанести куда больше вреда, чем Джонсон.

Читатели The Guardian прокомментировали этот материал.

Пользователь gniteVibe считает, что Трасс будет куда худшим премьер-министром, чем Джонсон, о чем свидетельствуют ее недавние высказывания.

«Это жалкое подобие Тэтчер едва ли кого-то впечатлит. Но журналисты почему-то без ума!» — указал читатель Melito53.

Jimstagram назвал Трасс «феерической посредственностью», Hibernica считает, что она — худший кандидат от партии консерваторов, а Dirtygumshield охарактеризовал главу МИД Великобритании как «лгунью, пустышку и нахальную оппортунистку».

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