В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
21 минуту назад

Задержанным в Эстонии российским журналистам запретили въезд в ЕС

Елена Прошина

В Эстонии были задержаны корреспондент и оператор газеты «Известия». Им запретили въезд в страны Европейского союза в течение трех лет и аннулировали действие визы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал издания.

Задержанным в Эстонии российским журналистам запретили въезд в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вечером 12 августа корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев были задержаны в Эстонии. Отмечается, что информация о предъявленных им обвинениях отсутствует. Перед задержанием сотрудники газеты «Известия» готовили материалы об ограничении выдачи виз гражданам России, а также о лишении танка Т-34 статуса памятника.

Издание пишет, что журналистам запретили въезд в государства Европейского союза на три года, а также аннулировали визы.

«Известия» в своем Telegram-канале опубликовали документ, в котором говорится, что виза корреспондента Ксении Солдатовой признана недействительной, так как цель и условия ее пребывания на территории Эстонии не были обоснованы.

Ранее сообщалось, что задержанных сотрудников «Известий» отпустили из полицейского участка, они намереваются вернуться в Россию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что выяснением обстоятельств этого инцидента займется посольство России в Эстонии.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители