Задержанным в Эстонии российским журналистам запретили въезд в ЕС

В Эстонии были задержаны корреспондент и оператор газеты «Известия». Им запретили въезд в страны Европейского союза в течение трех лет и аннулировали действие визы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал издания.

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Вечером 12 августа корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев были задержаны в Эстонии. Отмечается, что информация о предъявленных им обвинениях отсутствует. Перед задержанием сотрудники газеты «Известия» готовили материалы об ограничении выдачи виз гражданам России, а также о лишении танка Т-34 статуса памятника.

Издание пишет, что журналистам запретили въезд в государства Европейского союза на три года, а также аннулировали визы.

«Известия» в своем Telegram-канале опубликовали документ, в котором говорится, что виза корреспондента Ксении Солдатовой признана недействительной, так как цель и условия ее пребывания на территории Эстонии не были обоснованы.