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49 минут назад

Александр Вучич: Сербия будет сохранять военный нейтралитет

Вечерняя Москва

Сербия не нуждается в зарубежных военных базах и планирует придерживаться военного нейтралитета, заявил местным журналистам в пятницу, 12 августа, президент балканской республики Александр Вучич.

Александр Вучич: Сербия будет сохранять военный нейтралитет
Фото: МИД РФМИД РФ

Лидер государства заявил, что Сербии не нужны никакие зарубежные военные базы, поскольку страна будет «сохранять свой военный нейтралитет», а также самостоятельно будет укреплять собственную армию, пишет РИА Новости.

— Сербия будет заботиться о своем народе и будет достаточно сильной, чтобы быть самостоятельной, — подчеркнул Вучич в эфире местного телевидения.

По словам балканского политика, Белград рассчитывает и в дальнейшем строить политические союзы и развивать благожелательные отношения с Россией, Соединенными Штатами и Китаем, а также придерживаться европейского пути.

В начале августа директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что сербские власти предприняли исключительные усилия, чтобы оказать влияние на Приштину в отношении запрета на въезд с сербскими документами и номерами, который должен был быть введен 1 августа и вызвал недовольства в крае.

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