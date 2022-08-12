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26 минут назад

Трампа заподозрили в нарушении закона о шпионаже

Илья Родин

Бывшему президенту США Дональду Трампу могут грозить значительные неприятности в том случае, если предпринятое против него расследование окажется успешным. Об этом пишет газета Politico.

Трампу грозит тюремный срок за шпионаж
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что ФБР начало расследование в отношении Трампа на предмет возможного нарушения им Закона о шпионаже. Санкции по этому закону включают себя как штрафы, так и тюремное заключение.

Сотрудники ведомства в рамках следствия получили ордер на обыск и, на основе его, провели осмотр поместья бывшего президента. Глава Минюста США Меррик Гарланд подчеркнул, что решение о выдаче постановления «далось нелегко, но было обоснованным».

У Трампа изъяли секретные документы о Макроне

По данным издания, в одном из приложений к ордеру упоминалось о том, что в распоряжении Трампа, в нарушение закона, оставались документы очень высокого уровня секретности. В частности, сведения о высокопоставленных официальных лицах Франции.

Агенты ФБР изъяли у экс-президента 20 коробок с записками, снимками и разнообразной документацией.

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