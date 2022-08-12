«Ответим быстро и жестко»: США пообещали России санкции за присоединение украинских территорий

Власти США не станут признавать присоединение частей Украины к России и жестко ответят введением дополнительных санкций в отношении Москвы, если территории войдут в состав РФ. В Вашингтоне убеждены что «Россия будет манипулировать результатами» референдумов, а потому отказываются считать их справедливыми и честными. США также пообещали продолжать поставки оружия Украине, чтобы она могла «вернуть и удержать» территории.

Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости» Алексей Майшев/РИА «Новости»

Вашингтон не признает вхождение регионов Украины в состав России и быстро отреагирует введением новых санкций в отношении Москвы при подобном развитии событий, заявил представитель американской администрации высокого ранга.

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«США никогда не признают российской никакую аннексированную территорию», — подчеркнул он.

По словам чиновника, американская разведка выяснила, что референдумы о присоединении к России готовятся провести в Запорожье и Херсоне, а также в ДНР и ЛНР.

«Если Россия продолжит реализацию этих планов, мы ответим быстро и жестко дополнительными санкциями», — указал политик.

Кроме того, он подчеркнул, что США не будут считать любые подобные референдумы справедливыми и честными, а также не позволят им «пройти бесспорно».

«Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами, чтобы ложно заявить, что люди с Украины хотят присоединиться к России», — заявил чиновник.

По его словам, на Украине есть консенсус о том, что граждане страны против присоединения к России.

«Честные референдумы бы показали отрицание идеи присоединения», — добавил американский чиновник и назвал неправдой заявления о том, что люди в этих регионах хотят стать российскими гражданами.

Присоединение Донбасса к РФ осложнило бы дипломатическое урегулирование между Россией и Украиной, добавил чиновник.

«Переговоры необходимы для завершения конфликта, но они были бы гораздо сложнее», — заявил он и предположил, что «это еще одна причина, которая должна заставить Москву сомневаться в необходимости поступать таким образом».

«Мы и сам президент [Украины Владимир] Зеленский говорили, что для завершения данного конфликта понадобятся переговоры. Однако они окажутся намного более сложными, если Россия принимает незаконные решения», — резюмировал политик.

Организация референдумов

Глава ДНР Денис Пушилин ранее назвал сроки определения даты референдума о присоединении к России.

«Как только она [ДНР] будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума», — сказал он.

В свою очередь администрация Запорожской области планирует организовать референдум в единый день голосования в России — 11 сентября. Глава администрации области Евгений Балицкий заявил, что административно регион к проведению референдума готов, а формат его проведения пока планируется только очный.

4 августа в Херсонской области объявили о проведении консультаций по вопросу референдума о вхождении в состав России. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что дату референдума определят в течение месяца.

Член Совета Федерации РФ от Крыма Ольга Ковитиди допустила, что референдумы о вхождении в состав России могут организовать и в других регионах Украины.

«Уникальный крымский опыт по интеграции региона в общероссийское пространство очень востребован на освобожденных территориях. Думаю Запорожской и Херсонской областями вопрос не ограничится», — заявила она.

Военная помощь Украине

Представитель вашингтонской администрации также заявил, что США продолжат предоставлять военную помощь Украине, чтобы помочь ей «вернуть территории и удержать их от рук Москвы».

При этом чиновник указал, что США не призывают Украину наносить удары за пределами своей территории в ходе боевых действий с Россией.

«Наша военная помощь базируется на [определенных] условиях. И она оказывается в процессе тесных консультаций с нашими украинскими партнерами. Как заявлял президент [США Джо] Байден, мы не призываем Украину наносить удары за пределами своих границ», — сказал он.

«Речь идет о конфликте, который начала Россия. И он имеет место на территории Украины. И оказание содействия украинцам в нанесении ударов по российским целям на юге и востоке [Украины] является, по нашему мнению, наилучшим способом защиты ими своей страны», — подчеркнул представитель администрации.

Ранее Украина вновь обратилась к Министерству обороны США с просьбой обеспечить поставки боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS, а также типы гаубиц, отличных от уже поставленных M-777.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что системы залпового огня нужны «не потому, что нам нужно обстреливать территорию России, а просто потому, что нам нужно достигать любой точки на нашей территории».