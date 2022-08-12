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12 минут назад

Вучич отреагировал на заявление о создании российской военной базы в Сербии

Елена Прошина

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его стране не нужны ничьи военные базы, и она продолжит соблюдать военный нейтралитет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вучич отреагировал на заявление о создании российской военной базы в Сербии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сербии не нужны чьи бы то ни было военные базы, Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет, сама будет укреплять свою армию, Сербия будет заботиться о своем народе и будет достаточно сильной, чтобы быть самостоятельной, строить политические союзничества, не стыдиться своих хороших отношений с Россией, США, КНР, будет на европейском пути и сама будет заботиться о себе», – сказал президент Сербии в эфире телеканала TV Prva.

Ранее Александр Вучич заявил, что переговоры с премьер-министром непризнанного Косова вряд ли принесут результаты.

«Я очень скептически отношусь к возможности достижения каких-либо результатов, так как достаточно прочитать его заявления и заявление его окружения, чтобы понять, что они не хотят компромисса», – заявил Вучич.

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