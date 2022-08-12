Вучич отреагировал на заявление о создании российской военной базы в Сербии

«Сербии не нужны чьи бы то ни было военные базы, Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет, сама будет укреплять свою армию, Сербия будет заботиться о своем народе и будет достаточно сильной, чтобы быть самостоятельной, строить политические союзничества, не стыдиться своих хороших отношений с Россией, США, КНР, будет на европейском пути и сама будет заботиться о себе», – сказал президент Сербии в эфире телеканала TV Prva.