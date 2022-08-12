Вучич отреагировал на заявление о создании российской военной базы в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его стране не нужны ничьи военные базы, и она продолжит соблюдать военный нейтралитет. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сербии не нужны чьи бы то ни было военные базы, Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет, сама будет укреплять свою армию, Сербия будет заботиться о своем народе и будет достаточно сильной, чтобы быть самостоятельной, строить политические союзничества, не стыдиться своих хороших отношений с Россией, США, КНР, будет на европейском пути и сама будет заботиться о себе», – сказал президент Сербии в эфире телеканала TV Prva.
Ранее Александр Вучич заявил, что переговоры с премьер-министром непризнанного Косова вряд ли принесут результаты.
«Я очень скептически отношусь к возможности достижения каких-либо результатов, так как достаточно прочитать его заявления и заявление его окружения, чтобы понять, что они не хотят компромисса», – заявил Вучич.