Трампу грозит тюремный срок за шпионаж

Федеральное бюро расследований (ФБР) проводит расследование в отношении экс-президента США Дональда Трампа о возможном нарушении им закона о шпионаже, что может обернуться тюремным сроком. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на ордер на обыск в имении бывшего главы Белого дома.

Обыски в поместье экс-лидера США прошли 8 августа. Сто агентов ФБР могли искать документы, которые Трамп взял из Белого дома после прихода к власти Джо Байдена, констатировали в Rolling Stone. Позже стало известно, что у него искали документы, связанные с ядерным оружием. Сам Трамп считает, что агентам ФБР не было никакой необходимости врываться в его дом и устраивать там обыск. Они могли получить это в любое время, не играя в политику, уверен экс-президент США.