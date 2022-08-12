В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
27 минут назад

Politiko: Трампу грозит тюремный срок за шпионаж

Ura.Ru

Федеральное бюро расследований (ФБР) проводит расследование в отношении экс-президента США Дональда Трампа о возможном нарушении им закона о шпионаже, что может обернуться тюремным сроком. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на ордер на обыск в имении бывшего главы Белого дома.

Трампу грозит тюремный срок за шпионаж
Фото: ReutersReuters

«Ордер показывает, что федеральные правоохранительные органы проводили расследование в отношении Трампа за удаление или уничтожение записей, препятствование расследованию и нарушение Закона о шпионаже», — говорится в материале.

Отмечается, что обвинительный приговор за такие нарушения может повлечь за собой тюремное заключение или штрафы.

У Трампа изъяли секретные документы о Макроне

Обыски в поместье экс-лидера США прошли 8 августа. Сто агентов ФБР могли искать документы, которые Трамп взял из Белого дома после прихода к власти Джо Байдена, констатировали в Rolling Stone. Позже стало известно, что у него искали документы, связанные с ядерным оружием. Сам Трамп считает, что агентам ФБР не было никакой необходимости врываться в его дом и устраивать там обыск. Они могли получить это в любое время, не играя в политику, уверен экс-президент США.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители