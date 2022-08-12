Умерла попавшая в аварию неделю назад актриса Энн Хеч

Известная актриса Энн Хеч скончалась на 54-м году жизни. Врачи пытались спасти ей жизнь, но она так и не вышла из комы. Об этом пишет The Guardian.

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Отмечается, что Энн Селеста Хеч родилась 25 мая 1969 года в городе Орора, штат Огайо (США). Она снялась в картинах «Психо», «Донни Браско», «Шесть дней, семь ночей», мистическом триллере «Час истины», сериале «Другой мир». Кроме того, она известна как режиссер и сценарист.

Дизайнер Нэнси Дэвис сообщила в соцсетях, что ее «любящая, добрая, веселая, милая и красивая подруга Энн Хеч отправилась на небеса».

Смерть актрисы также подтвердили члены ее семьи. Близкие кинодеятеля до последнего надеялись, что она выздоровеет. Их ожидания подкреплялись сообщениями о стабильном состоянии Энн после аварии в Лос-Анджелесе.

Специалисты экстренных служб рассказывали, что после того, как ее вытащили из горящей машины, она общалась с ними.