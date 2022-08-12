Умерла попавшая в аварию неделю назад актриса Энн Хеч

Известная актриса Энн Хеч скончалась на 54-м году жизни. Врачи пытались спасти ей жизнь, но она так и не вышла из комы. Об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что Энн Селеста Хеч родилась 25 мая 1969 года в городе Орора, штат Огайо (США). Она снялась в картинах «Психо», «Донни Браско», «Шесть дней, семь ночей», мистическом триллере «Час истины», сериале «Другой мир». Кроме того, она известна как режиссер и сценарист.
Дизайнер Нэнси Дэвис сообщила в соцсетях, что ее «любящая, добрая, веселая, милая и красивая подруга Энн Хеч отправилась на небеса».
Смерть актрисы также подтвердили члены ее семьи. Близкие кинодеятеля до последнего надеялись, что она выздоровеет. Их ожидания подкреплялись сообщениями о стабильном состоянии Энн после аварии в Лос-Анджелесе.
Специалисты экстренных служб рассказывали, что после того, как ее вытащили из горящей машины, она общалась с ними.
Ее состояние резко ухудшилось 8 августа, она впала в кому. Еще через четыре дня, 12 августа, стало понятно, что Хеч не выживет. Врачи долгое время не отключали аппарат жизнеобеспечения, так как планировалось направить ее органы нуждающимся в пересадке больным.