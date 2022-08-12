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15 минут назад

Боррель призвал к выводу войск с территории Запорожской АЭС

Илья Родин

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал в соцсетях к демилитаризации района ЗАЭС на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Боррель выступил с призывом к РФ по ситуации на Запорожской АЭС
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что Запорожская АЭС находится под контролем российских военнослужащих. Территория станции тщательно охраняется, в том числе с помощью современных ЗРК.

«Я поддерживаю призыв к демилитаризации территории [ЗАЭС], начиная с полного вывода российских войск, и призываю МАГАТЭ посетить ее», - подчеркнул Боррель.

По его мнению, атомный объект недопустимо использовать в рамках той или иной операции военных.

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил ранее, что в настоящее время угроза ядерной безопасности на станции отсутствует. Вместе с тем, ухудшение ситуации возможно в любой момент.

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