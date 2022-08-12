У Трампа изъяли секретные документы о Макроне

The Wall Street Journal сообщает, что агенты ФБР обнаружили одиннадцать комплектов секретных документов в ходе обыска у Дональда Трампа.

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Из его поместья Мар-а-Лаго (во Флориде) были вывезены порядка 20 коробок с документацией, фотографиями, записками.

Журналистам газеты удалось ознакомиться со списком изъятых материалов, среди которых есть документы под грифом «совершенно секретно».

Они могут храниться только в «специальных государственных учреждениях».