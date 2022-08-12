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24 минуты назад

В «Хезболла» назвали условие начала войны с Израилем

Елена Прошина

Представители движения «Хезболла» на встрече с главой Прогрессивной социалистической партии Ливана Валидом Джумблатом заявили, что не исключают возможности войны с Израилем. Об этом сообщает Al-Nashra.

В «Хезболла» назвали условие начала войны с Израилем
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что, в частности, в состав делегации «Хезболла» на встрече вошли помощник генерального секретаря движения Хадж Хусейн аль-Халил и руководитель Комитета по связям и координации Вафик Сафа.

Джумблат спросил у них о том, существует ли шанс, что «Хезболла» начнет войну с Израилем.

«Такая возможность есть. И она сохранится до тех пор, пока не будут выполнены требования ливанской стороны по демаркации морской границы», — ответили представители делегации «Хезболла».

Члены движения заявили, что сейчас «ждут ответа американского посредника по делу о демаркации Амоса Хохштейна, после чего у организации будут свои позиции и ответ».

Ранее сообщалось, что израильские танки нанесли удар по наблюдательному посту «Хезболлы» недалеко от северо-восточной границы Израиля с Сирией. Обстрел ввелся с оккупированных Тель-Авивом Голанских высот.

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