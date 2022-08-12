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21 минуту назад

Боррель призвал к демилитаризации района Запорожской АЭС

ТАССиещё 1

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призывает к демилитаризации района Запорожской АЭС (ЗАЭС) на Украине.

Боррель выступил с двумя призывами по ситуации на Запорожской АЭС
Фото: ReutersReuters

"Я поддерживаю призыв к демилитаризации территории [ЗАЭС], начиная с полного вывода российских войск, и призываю МАГАТЭ посетить ее", - написал он в пятницу в Twitter.

Боррель подчеркнул, что "объект ЗАЭС нельзя использовать в рамках какой-либо военной операции".

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. В последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по ее территории, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов.

По данным Минобороны РФ, в четверг подразделениями 44-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины со стороны населенного пункта Никополь из орудий калибра 152 мм был совершен обстрел ЗАЭС. В результате ударов была частично повреждена теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, работа реакторов не нарушена.

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