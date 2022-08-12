Боррель выступил с двумя призывами по ситуации на Запорожской АЭС

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призывает к демилитаризации района Запорожской АЭС (ЗАЭС) на Украине.

Фото: Reuters Reuters

"Я поддерживаю призыв к демилитаризации территории [ЗАЭС], начиная с полного вывода российских войск, и призываю МАГАТЭ посетить ее", - написал он в пятницу в Twitter.

Боррель подчеркнул, что "объект ЗАЭС нельзя использовать в рамках какой-либо военной операции".

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. В последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по ее территории, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов.